МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии на ускоренное развитие новых проектов в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба правительства в субботу. Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий

"Государство окажет содействие ускоренному развитию новых проектов в сфере информационных технологий. Постановление о правилах предоставления субсидии на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об оказании акселерационной поддержки компаниям-разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив.

"С 2021 по 2023 год на эти цели будет направлено 750 млн рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете", — сообщает пресс-служба. Работа ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Технологичные компании проявили стойкость к вирусу

Согласно сообщению, правительство разработало комплекс мер государственной поддержки отрасли по поручению президента. Это, в том числе, новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнерства и расширение кадровой базы. Подробно о каждой из этих мер Мишустин говорил в ходе панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в рамках рабочей поездки в Татарстан в июле 2020 года.