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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201231/832727709.html
Хакеры получили доступ к исходному коду некоторых программ Microsoft
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Компания Microsoft сообщила в четверг, что хакеры, которые взломали ее системы с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds, смогли получить доступ к исходному коду... ПРАЙМ, 31.12.2020
взлом, microsoft, новости, технологии, экономика, бизнес, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Компания Microsoft сообщила в четверг, что хакеры, которые взломали ее системы с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds, смогли получить доступ к исходному коду некоторых программ IT-гиганта.
В одном случае внутренняя учетная запись Microsoft была использована для просмотра в нескольких репозиториях учетного кода. Доступа к услугам или данным пользователей компания по-прежнему не отмечает.
Ранее сообщалось о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, среди пострадавших были многочисленные правительственные учреждения США.
Речь идет об одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на госсектор США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за взломом могла стоять Россия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя взлом, заявил, что Россия здесь не при чем.
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