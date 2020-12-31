ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Компания Microsoft сообщила в четверг, что хакеры, которые взломали ее системы с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds, смогли получить доступ к исходному коду некоторых программ IT-гиганта. Microsoft обновит старые версии Windows против воли пользователей

В одном случае внутренняя учетная запись Microsoft была использована для просмотра в нескольких репозиториях учетного кода. Доступа к услугам или данным пользователей компания по-прежнему не отмечает.

Ранее сообщалось о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, среди пострадавших были многочисленные правительственные учреждения США.

Речь идет об одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на госсектор США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за взломом могла стоять Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя взлом, заявил, что Россия здесь не при чем.

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