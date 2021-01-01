МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ вступает в силу с 1 января. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля, предусматривает бессрочное снижение ставки страховых взносов компаний IT-отрасли до 7,6% с 14%, а ставки налога на прибыль — до 3% с 20%. Также закон обнуляет ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.

Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе — в области искусственного интеллекта.

Глава Минфина Антон Силуанов обращал внимание, что одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что позволит повысить адресность данной льготы.

Мишустин ранее говорил, что в России планируется в 12,5 раза увеличить количество занятых в IT-секторе, вдвое повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, а также создать условия для появления около 1 тысячи новых российских IT-стартапов. Главная роль в этом, по его словам, отводится налоговому маневру в IT-сфере.

Помимо этого, закон позволит физлицам, находившимся в РФ в 2020 году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления, подаваемого в налоговую в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ. Это даст возможность привлечь в РФ граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами, пояснял Силуанов. Норма, касающаяся резидентства, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.

Предложение провести налоговый маневр в IT-отрасти Путин озвучил в ходе обращения к россиянам в середине июня 2020 года.

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