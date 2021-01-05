МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Зависимого от смартфона человека достаточно просто определить по его поведению. Такой человек будет всегда держать его либо в руках или положит рядом с собой на видное место. Во время разговора, если возникнет какой-либо вопрос, зависимый мгновенно кинет взгляд на свой телефон, как будто бы в поисках ответа или поддержки. Об этом рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев. WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с 1 января

"Такой неразрывный контакт со стороны легко заметить даже неискушённому в психологии человеку. Интересно, что, общаясь в чатах и социальных сетях, такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок, целиком полагаясь на "мозги" своего гаджета и не утруждая себя проверкой написанного. Безусловное доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости", — отметил специалист.

Жизнь современного человека можно представить без огромного количества вещей, однако обходиться без смартфона мы уже практически не в состоянии.

Предметы меняются, а смартфоны остаются всегда и везде: навигатор подскажет маршрут, шагомер высчитает затраченные калории, а соцсети оповестят о мыслях и настроении знакомых. Специалист объяснил, вредно ли оставлять смартфон на ночь у кровати

По словам Синарева, программное обеспечение смартфона вписывается в наше сознание, предлагая определённую модель мышления, начиная от логических алгоритмов и заканчивая способом выражения эмоций.

"Нам становится проще и легче обозначить и передать своё отношение к чему-либо с помощью символов, смайлов. Таким образом, мы начинаем думать этими знаками, не утруждая себя работой над речью. При этом главная опасность этих тенденций в том, что мы становимся программируемы и, как следствие, управляемы", — заключил психолог.