МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность добавить китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent в черный список компаний, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. В Китае рассказали об ответе на новые американские ограничения

Согласно источникам, администрация Трампа может включить Alibaba и Tencent в черный список китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, принадлежат или контролируются китайскими военными.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими восемь китайских приложений мобильных платежей. Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля — примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер. Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Tencent — китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 году. Дочерние компании Tencent специализируются в различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.

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