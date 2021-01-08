МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Новая политика мессенджера WhatsApp ускорила переход пользователей в другой мессенджер — Telegram, об этом написал основатель Telegram Павел Дуров.

Ранее разработчики мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.

В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с 1 января

"Миллионы людей возмущены последним изменением Условий WhatsApp, в котором теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook. Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, которое продолжается уже несколько лет, ускорилось", — написал Дуров.

По его мнению, Telegram, насчитывающий около 500 миллионов пользователей, стал серьезной проблемой для компании Facebook.

Дуров добавил, что Telegram обнаружила ботов, которые распространяют неточную информацию о мессенджере в социальных сетях.

Он также отметил, что Telegram с момента запуска имеет шифрование.

"У нас есть секретные чаты, которые являются сквозными, и облачные чаты, которые также предлагают безопасное и распределенное облачное хранилище в реальном времени. WhatsApp, с другой стороны, не использовал шифрование в течение нескольких лет, а затем принял протокол шифрования, финансируемый правительством США", — написал Дуров.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться личной информацией с Facebook