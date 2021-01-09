МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Сами по себе наушники – это весьма безопасное средство для прослушивания музыки. Конечно, если речь идет о качественной продукции известных брендов, где на различные R&D выделяются внушительные суммы, а производители дорожат своим именем, рассказал агентству "Прайм" вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК, вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев. Эксперт рассказал, какие обновления могут сломать ваш смартфон

"От малоизвестных китайских аналогов не стоит ждать первоклассного звучания — дешевые элементы в такой продукции не способны передать всего многообразия звуков, а это значит, что вы периодически будете слышать различные хрусты, шипение, треск", — поясняет эксперт.

При этом качество звука не может повредить слух. Здесь речь идет скорее о громкости. Если вы находитесь в общественном транспорте, где внешний шум составляет около 100 децибелл, не стоит слушать музыку на уровне 110-120 децибелл, пытаясь заглушить внешние шумы. Этим вы сделаете себе только хуже, отмечает он.

Выбирая наушники, он советует присмотреться к тем производителям, которые давно на рынке и работают именно в сфере производства аудиоаппаратуры. Также нужно обращать внимание на тип наушников.

"Сегодня наибольшее распространение получили так называемые наушники-вкладыши: они компактны, удобны, за счет конструкции хорошо защищают от внешних шумов. Однако при всех плюсах именно такие наушники являются самыми опасными для использования: находясь глубоко в ушном канале, они оказывают колоссальное давление на внутреннее ухо даже на средней громкости", — предостерегает Нерюев. Эксперт рассказал, кому стоит бояться утечки личных данных

Наиболее оптимальный выбор — накладные наушники с шумоподавлением, считает эксперт. Они безопасны при грамотном использовании, более качественны с точки зрения звука по сравнению с вкладышами, способны обеспечить настоящий стереозвук. И все же, используя даже их, следует помнить о громкости и времени использования, заключил эксперт.

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