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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210109/832766829.html
Google блокирует приложение Parler, которое используют сторонники Трампа
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Google блокирует в своем онлайн-магазине приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении компании. В... ПРАЙМ, 09.01.2021
дональд трамп, google, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Google блокирует в своем онлайн-магазине приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении компании.
В релизе компании говорится, что на платформе появились призывы к насилию.
"Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что компания Apple также грозила убрать приложение из своего интернет-магазина.
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