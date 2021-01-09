ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Google блокирует в своем онлайн-магазине приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении компании. Twitter на постоянной основе заблокировал учетную запись Трампа

В релизе компании говорится, что на платформе появились призывы к насилию.

"Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что компания Apple также грозила убрать приложение из своего интернет-магазина.

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