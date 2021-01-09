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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210109/832767063.html
Twitter приостановил действие аккаунта предвыборного штаба Трампа
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Twitter приостановил действие учетной записи предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа. Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска... ПРАЙМ, 09.01.2021
twitter, дональд трамп, новости, технологии, ит-бизнес
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Twitter приостановил действие учетной записи предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа.
Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.
Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.
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