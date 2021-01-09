МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Twitter приостановил действие учетной записи предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа. 

Президент США Дональд Трамп

Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать

Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.

Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.

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