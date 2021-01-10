2021-01-10T02:02:00+03:00
2021-01-10T02:02:04+03:00
2021-01-10T02:02:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210110/832726086.html
Эксперт рассказал, зачем нужны секретные коды смартфона
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Секретный код часто называют "сервисный код", ведь данные комбинации чаще всего используют в сервисных центрах для быстрого доступа к необходимой для... ПРАЙМ, 10.01.2021
код, умные устройства, гаджеты, смартфоны, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83247/84/832478440.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83247/84/832478440.jpg
https://1prime.ru/images/83247/84/832478439.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83247/84/832478439.jpg
https://1prime.ru/images/83247/84/832478427.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83247/84/832478427.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201023/832204719.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Секретный код часто называют "сервисный код", ведь данные комбинации чаще всего используют в сервисных центрах для быстрого доступа к необходимой для ремонта информации. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.
К такой информации относится отображение IMEI (серийного номера), версия прошивки и модель устройства, тестовое меню (проверка динамика, вибрации, микрофона, камеры, Bluetooth, заливка экрана одним цветом, проверка сенсора, подсветки и т.д.). По словам эксперта, обычному пользователю чаще всего данную информацию знать просто не обязательно.
C помощью сервисных кодов можно узнать подробные характеристики вашего смартфона либо протестировать его отдельные элементы.
Многие производители разрабатывают собственные коды для своих гаджетов, они также могут разниться в зависимости от моделей.
"Важно понимать, что некоторые коды могут привести к полному сбросу всех настроек или иным нежелательным событиям, поэтому лишний раз лучше не искушать судьбу", — советует эксперт.
Читайте также:
Как уберечь ваш смартфон от повреждений