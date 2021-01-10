МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Секретный код часто называют "сервисный код", ведь данные комбинации чаще всего используют в сервисных центрах для быстрого доступа к необходимой для ремонта информации. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев. Эксперт рассказал, какие коды дают доступ к секретным функциям смартфона

К такой информации относится отображение IMEI (серийного номера), версия прошивки и модель устройства, тестовое меню (проверка динамика, вибрации, микрофона, камеры, Bluetooth, заливка экрана одним цветом, проверка сенсора, подсветки и т.д.). По словам эксперта, обычному пользователю чаще всего данную информацию знать просто не обязательно.

C помощью сервисных кодов можно узнать подробные характеристики вашего смартфона либо протестировать его отдельные элементы.

Многие производители разрабатывают собственные коды для своих гаджетов, они также могут разниться в зависимости от моделей.

"Важно понимать, что некоторые коды могут привести к полному сбросу всех настроек или иным нежелательным событиям, поэтому лишний раз лучше не искушать судьбу", — советует эксперт.

Читайте также:

Как уберечь ваш смартфон от повреждений