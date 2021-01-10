2021-01-10T22:09:07+03:00
2021-01-10T22:09:07+03:00
2021-01-10T22:09:07+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210110/832776105.html
Telegram разрабатывает версию мессенджера для Safari
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания Telegram разрабатывает веб-версию мессенджера для браузера Safari, написал основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram. "Что касается iOS, мы работаем над... ПРАЙМ, 10.01.2021
мессенджеры, telegram, новости, технологии, экономика, ит-бизнес
https://1prime.ru/images/83277/60/832776072.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83277/60/832776072.jpg
https://1prime.ru/images/83277/60/832776071.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83277/60/832776071.jpg
https://1prime.ru/images/83277/60/832776059.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83277/60/832776059.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210106/832756436.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Компания Telegram разрабатывает веб-версию мессенджера для браузера Safari, написал основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram.
"Что касается iOS, мы работаем над многофункциональным веб-приложением, которое будет работать в Safari почти так же бесперебойно, как и родное приложение. Это все еще не то же самое, но сработает в крайнем случае", — написал он, отвечая на вопрос пользователей, как мессенджер планирует сохранять доступность пользователям.
Дуров многократно критиковал политику компании Apple. В частности, он обращал внимание на задержку обновлений приложений на несколько дней или недель после того, как они выпускаются разработчиками, а также на высокие комиссии на приложения в App Store, которые приводят к завышению их стоимости. Кроме того, по его мнению, корпорация способствует снижению конфиденциальности данных пользователей, а также увеличению объема рекламы.
Читайте также:
Дуров: политика WhatsApp ускорила переход пользователей в Telegram