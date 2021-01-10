МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram не планирует вводить функцию коротких рекламных роликов, такая реклама могла бы транслироваться лишь в специальных крупных каналах, однако это потребует больших затрат на обеспечение работы серверов и трафика, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Дуров: политика WhatsApp ускорила переход пользователей в Telegram

"Мы никогда не будем заставлять вас просматривать 30-секундную рекламу в Telegram. Если мы когда-нибудь введем рекламу, она будет отображаться только в крупных каналах (формата — ред.) "один ко многим", которые дороги в обслуживании из-за затрат на сервер и трафик (например, мой канал @durov) и не нацелены на какие-либо личные данные (в отличие от Facebook)", — сообщил он в диалоге с пользователями.

"Таким образом, нет сбора личных данных, профилирования пользователей и так далее. И если вы не используете наши каналы "один ко многим" (которых нет во всех других приложениях для обмена сообщениями), вы не увидите ни одной рекламы", — добавил он.

В декабре 2020 года Дуров объявил, что запустит собственную рекламную платформу для Telegram-каналов, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик, а c 2021 года стартует монетизация за счет платных новых функций для бизнес-команд.

При этом текущие сервисы останутся бесплатными, а рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.

По словам Дурова, он не планирует продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.

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