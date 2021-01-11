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Акции Twitter упали на 10% после блокировки аккаунта Трампа
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Акции компании Twitter падают в цене на 10,7% на открытии первых торгов после блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 11.01.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Акции компании Twitter падают в цене на 10,7% на открытии первых торгов после блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.38 мск акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже дешевели на 10,7%, до 45,97 доллара. На предторгах акции компании теряли более 8%.
Соцсеть Twitter 9 января заморозила учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.
Трамп должен уйти в отставку 20 января, на пост президента заступит Джо Байден, избранный в ноябре.
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