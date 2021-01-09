МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Twitter будет пресекать все попытки президента США Дональда Трампа обойти блокировку его учетной записи в социальной сети, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компании Twitter. СМИ узнало, что Трамп пришел в ярость из-за блокировки аккаунта в Twitter

"Если очевидно, что другой аккаунт используется с целью обхода блокировки, его действие также будет приостановлено", — говорится в заявлении Twitter, цитату из которого приводит телеканал.

"Касательно правительственных учетных записей, таких как @POTUS и @WhiteHouse, мы не будем приостанавливать действия этих аккаунтов, но примем меры по ограничению их использования", — отмечается в заявлении.

При этом политика соцсети также запрещает управлять аккаунтом Twitter третьим лицам по указанию Трампа.

Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. После уже в официальном аккаунте президента США было опубликовано заявление Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать, но эта публикация также была удалена модераторами соцсети.

Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.

Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

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