МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Если вы на несколько часов в день будете класть телефон под голову, то электромагнитные волны, пусть и через подушку, могут негативно влиять на работу мозга в долгосрочной перспективе. Кроме того, есть небольшой, но всё-таки риск перегрева и возгорания устройства, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев. Эксперт рассказал, зачем держать телефон на беззвучном режиме

Вообще, рекомендуется минимум за час до сна перестать использовать гаджет, так как это негативно сказывается на качестве сна: приводит к проблемам с засыпанием и частым пробуждениям ночью, добавил он.

"Если телефон вообще не переводить в беззвучный режим или в режим "в самолете" и быть вечно в ожидании, то это негативно сказывается на нервной системе", — отмечает эксперт.

"Постоянный сон с включенным телефоном под подушкой может привести к нарушению сна и появлению тревожности. Сообщения и уведомления могут отвлекать, удлинять переход в глубокий сон, ухудшать качества сна", — предупреждает в свою очередь и врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Петр Соков.

"Многие используют телефон для анализа и мониторинга сна, но для таких целей лучше подходит фитнес-браслет или электронные часы с отключенными на ночь уведомлениями", — заключил он.

Читайте также:

Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете