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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210114/832802874.html
Глава Parler допустил, что приложение может никогда не вернуться в сеть
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Заблокированное ранее приложение для обмена сообщениями Parler, которое активно использовали сторонники президента США Дональда Трампа, может никогда не вернуться в сеть, заявил... ПРАЙМ, 14.01.2021
дональд трамп, amazon, сша, новости, технологии, ит-бизнес
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Заблокированное ранее приложение для обмена сообщениями Parler, которое активно использовали сторонники президента США Дональда Трампа, может никогда не вернуться в сеть, заявил глава Parler Джон Матце в интервью агентству Рейтер.
"Это может никогда не произойти. Мы еще не знаем", — сказал Матце.
Тем не менее, он выразил надежду, что Parler сможет вернуться на Amazon.
Parler — приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — отключил Parler от своего хостинга.
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