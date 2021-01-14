МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Заблокированное ранее приложение для обмена сообщениями Parler, которое активно использовали сторонники президента США Дональда Трампа, может никогда не вернуться в сеть, заявил глава Parler Джон Матце в интервью агентству Рейтер. В США резко выросла популярность Telegram

"Это может никогда не произойти. Мы еще не знаем", — сказал Матце.

Тем не менее, он выразил надежду, что Parler сможет вернуться на Amazon.

Parler — приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — отключил Parler от своего хостинга.

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