МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В России может произойти ускорение развития национальных интернет-сервисов и переход государственных структур на отечественный софт на фоне ситуации с блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа со стороны американских IT-гигантов, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа в день инаугурации Байдена

Ранее Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Трампа. Также ему закрыли доступ к сервисам Snapchat, Twitch, Discord, Pinterest и YouTube.

За этим последовало преследование Parler — соцсети, пользовавшейся популярностью у сторонников Трампа.

Гендиректор компании "Доктор Веб" Борис Шаров считает, что такой политикой корпорации — владельцы соцсетей себя сильно дискредитировали, и Россия, как и остальные страны, обязательно отреагирует на это.

Президент некоммерческого партнерства разработчиков ПО "Руссофт" Валентин Макаров отметил, что "большая четверка" — Google, Amazon, Facebook, Apple — и аналогичные ей "IT-монстры" отныне представляют не потенциальную, а настоящую угрозу для любого государства.

По его мнению, первым заметным последствием станет активное лоббирование отечественных аналогов американских программ и интернет-сервисов. Потом должны появиться глобальные проекты открытых международных платформ на базе системного программного обеспечения частью которого является операционная система. Так ослабнет зависимость IT-индустрии от iOS, Android и Windows, пояснил эксперт.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин полагает, что случившееся в США должно ускорить развитие как минимум российских соцсетей и мессенджеров.

"Если американцы так поступают со своими, то что же они могут сделать с иностранными ресурсами, которые будут пользоваться их облачными серверами, или иностранными пользователями в их соцсетях? Правительство России вводит новые меры стимулирования отечественной IT-отрасли, а происходящее сейчас доказывает правоту таких решений", — отметил он.

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