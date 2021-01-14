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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210114/832811239.html
Twitter объяснил блокировку аккаунта российской вакцины "Спутник V"
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Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщается в разблокированном аккаунте... ПРАЙМ, 14.01.2021
twitter, новости, технологии, здоровье, общество , ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщается в разблокированном аккаунте вакцины.
Об ограничении доступа к аккаунту вакцины ранее в четверг сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). При посещении страницы "Спутник V" в Twitter появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено.
"Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", — написали разработчики.
"Большое спасибо, Twitter! Пожалуйста, подписывайтесь на наш эккаунт, чтобы узнать, как "Спутник V" помогает бороться с COVID-19, спасая жизни и способствуя восстановлению экономики", — добавили они.