МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" возможной попыткой несанкционированного доступа из США, сообщается в разблокированном аккаунте вакцины. Twitter будет удалять дезинформацию о вакцинах

Об ограничении доступа к аккаунту вакцины ранее в четверг сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). При посещении страницы "Спутник V" в Twitter появлялось сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено.

"Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", — написали разработчики.

"Большое спасибо, Twitter! Пожалуйста, подписывайтесь на наш эккаунт, чтобы узнать, как "Спутник V" помогает бороться с COVID-19, спасая жизни и способствуя восстановлению экономики", — добавили они.