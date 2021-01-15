МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Оценка стоимости мессенджера Telegram в 30 миллиардов долларов справедлива, она исходит из числа пользователей, однако их количество вырастет к концу 2021 года и оценка компании может вырасти, заявил РИА Новости основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис. Дуров назвал мировых лидеров, у которых есть аккаунт в Telegram

Ранее The Bell со ссылкой на источник сообщило, что основатель и глава Telegram Павел Дуров отказался от предложения консорциума западных фондов об инвестициях в мессенджер: предложение было сделано, исходя из оценки всей компании в 30 миллиардов долларов.

Смеркис напомнил, что в конце 2020 года Дуров рассказал о планах монетизации Telegram через рекламную платформу для каналов в мессенджере, она должна позволить компании покрывать расходы на серверы и трафик. С 2021 года стартует монетизация за счет платных новых функций для бизнес-команд, при этом текущие сервисы останутся бесплатными, а рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.

"Telegram нужны деньги, Telegram должен зарабатывать. Такой сигнал от Павла в конце 2020 года был инвесторами оценен как призыв к действию, к тому, что нужно получать предложения и нужно войти с Павлом в диалог… Если говорить про оценку 30 миллиардов долларов, она была достаточно прагматичной. Одна из оценок, по которой конкурент WhatsApp в начале 2014 года продавался компании Facebook, была 55 долларов за одного пользователя. Поскольку выручки у проекта нет, можно считать по стоимости пользователя. В 2014 году Facebook купил WhatsApp за 19 миллиардов долларов при аудитории 450 миллионов человек, это получается 55 долларов за одного пользователя", — отметил он.

"Если верить данным Павла о 500 миллионов пользователей в Telegram, число которых очень быстро растет и, я думаю, к концу этого года могут быть легко 600-700 миллионов, то с 55 долларов из оценки WhatsApp получится 27,5 миллиарда долларов. Это близко к тому, что публикуют источники", — добавил эксперт.

По словам Смеркиса, 55 долларов за одного пользователей — недешево. "В своё время, когда в Viber выходил на IPO, он отдавал своих пользователей по 9 долларов, по сравнению с 55 долларов у WhatsApp. Здесь с дополнительными опциями 30 миллиардов долларов похоже на справедливую цену, но здесь, конечно, стоит иметь в виду, что Павел сам по себе фактически Илон Маск в этом сегменте, на него бегут инвесторы, он делает крутые штуки и умеет делать классные большие проекты, поэтому здесь он, видимо, не оценивает всю эту историю так дёшево. Плюс, конечно, тот тренд с которым сейчас столкнулся Telegram с тем большим приростом после истории с (президентом США) Дональдом Трампом. Амбиции "наполеоновские" и, собственно говоря, соглашаться на первое большое предложение, наверное, не очень хочется. Его можно в принципе понять, потому что в 2021 году будут эксперименты с монетизацией Telegram", — указал он.

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