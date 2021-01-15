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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210115/832812027.html
Подсчитано, насколько подорожает мобильная связь из-за коронавируса
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Стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты, подсчитало... ПРАЙМ, 15.01.2021
мобильная связь, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты, подсчитало аналитическое агентство Content Review.
"В течение года услуги связи подорожают на 15-16%, однако рост будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории", — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.
Он добавил, что также операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.
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