МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты, подсчитало аналитическое агентство Content Review. Сниженный роуминг между Россией и Белоруссией продлен до конца 2021 года

"В течение года услуги связи подорожают на 15-16%, однако рост будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории", — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.

Он добавил, что также операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.

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