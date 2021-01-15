МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp откладывает внедрение обновления пользовательского соглашения, которое вызвало резонанс у пользователей мессенджера, говорится в релизе компании. Турция начала расследование в отношении WhatsApp и Facebook

"Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия (обновления пользовательского соглашения — ред.). Ни у кого не будет приостановлена или удалена учетная запись до 8 февраля", — сообщил WhatsApp.

Мессенджер отмечает, что срок внедрения обновления перенесен с 8 февраля на 15 мая. В течение этого времени пользователи смогут в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.

Компания также решила в целях борьбы с дезинформацией пояснить, что все личные разговоры останутся защищены сквозным шифрованием, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения. Местоположение, как отмечает компания, также остается скрытым и соответственно не может быть передано Facebook.

Мессенджер WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.