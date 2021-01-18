МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Модераторы Telegram на прошлой неделе на фоне прошедших в Соединенных Штатах беспорядков заблокировали сотни публичных призывов к насилию, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Дуров назвал мировых лидеров, у которых есть аккаунт в Telegram

В заявлении Дурова говорится, что в начале января команда модерации Telegram стала получать все больше сообщений о "связанной с США публичной активности" на платформе мессенджера.

Команда действовала "решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие", отмечает основатель мессенджера.

"Благодаря этим усилиям наши модераторы на прошлой неделе заблокировали сотни публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы дойти до десятков тысяч пользователей", — подчеркнул Дуров в заявлении в его Telegram-канале.

Основатель Telegram добавил, что команда модераторов продолжает удалять контент, который "непосредственно провоцирует насилие".

Согласно заявлению, Telegram приветствует мирные дебаты, однако его условия обслуживания запрещают распространение публичных призывов к насилию. В этой связи Дуров поблагодарил всех, кто сообщал о публичных каналах, которые "пересекали черту". "Так держать!" — написал он. Дуров предсказал закат эпохи Apple

В понедельник издание Washington Post написало, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный интернет") подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений. Газета сообщает, что НКО выступила за удаление из соцсетей контента с экстремистским, по мнению ее участников, содержанием.

Организация полагает, что Telegram продемонстрировал неспособность пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии и распространял сообщения неонацистского и расистского характера.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа.

По ее данным, это произошло после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.

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