МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В январе страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3% при прошлогодней инфляции 4,9%. Такая повышенная индексация, связанная в том числе с изменением пенсионного возраста, позволила увеличить пенсии некоторым категориям граждан: те, кому до 2019 года выплачивали 25 тысяч рублей в месяц, в новом году стали получать больше 30 тысяч рублей. Однако таких пенсионеров в России крайне мало, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис. Эксперт объяснил, почему пенсии в России всем повышают по-разному

"На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составляет 17,5 тысяч рублей", — добавляет эксперт.

По действующей пенсионной формуле размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких параметров. В первую очередь, это фиксированная выплата, установленная в едином размере для всех. Остальная сумма рассчитывается исходя из числа заработанных за всю жизнь пенсионных прав —индивидуальных пенсионных коэффициентов.

"Чем больше "белая" зарплата, которую получал человек, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал, и тем выше его возможная пенсия", — говорит эксперт.

Страховую пенсию можно увеличить и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Если выйти на пенсию на 5 лет позже, прибавка составит 40%, а если на предельные 10 лет, то выплаты увеличатся в 2 раза. Власти допустили отмену пенсии живущим за границей россиянам

Дополнительные коэффициенты появляются и за социально значимую деятельность. Так, 1,8 коэффициента начислят за год ухода за 80-летним человеком, или за инвалидом I группы, или ребенком-инвалидом. Столько же одному из родителей положено за каждый год ухода за первым ребенком до достижения им 1,5 лет. За уход за вторым ребенком до достижения им аналогичного возраста коэффициент удвоится, а за уход за третьим или четвертым — утроится.

Размер фиксированной выплаты также повышается для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, лиц с инвалидностью I группы, а также — жителей Крайнего Севера и приравненных районов.

"Тем не менее, далеко не у всех перечисленных выше категорий будет пенсия больше 30 тысяч современных рублей. Большая часть россиян получает очень низкие выплаты. Их пенсии по-прежнему сильно зависят от цен на нефть", — отметил эксперт.