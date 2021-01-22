МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Операторы связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева выделить им деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении лиц, заразившихся коронавирусом или контактировавших с ними. Об этом пишет РБК. Аналитики узнали, какие гаджеты россияне стали чаще покупать в пандемию

Соответствующая просьба, по данным издания, содержится в письме министру от Анны Серебряниковой, которая возглавляет объединяющую основных операторов связи рабочую группу "Информационная инфраструктура" в АНО "Цифровая экономика" — организация занимается развитием одноименной нацпрограммы.

Из послания следует, что Минцифры в начале декабря рекомендовало операторам сотовой связи возобновить с 5 декабря выгрузку геоданных в инфосистему ведомства "в рамках возобновления функционирования системы отслеживания перемещений граждан", заболевших коронавирусом или находящихся в контакте с больными.

Ведомство планирует перезапустить эту систему в пяти российских регионах — республике Бурятия и Оренбургской области, в Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.

По данным региональных управлений Роспотребнадзора и оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, в этих регионах с 3 декабря к данному моменту общее число выявленных случаев выросло в 1,4-1,6 раза.

Как отмечает Серебряникова, возобновление передачи данных в систему мониторинга "связано с дополнительными издержками" — для этого потребуется привлечь на постоянной основе сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации.

"Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений", — отметила она.

Источники издания сообщают, что ранее операторы не получали компенсаций за передачу сведений. На какую компенсацию рассчитывают операторы, в письме не указано. При этом указываются возможные источники финансирования — из резервного фонда правительства или средств федерального проекта "Информационная инфраструктура".

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