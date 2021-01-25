МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Зарплаты от 80 тысяч рублей могут предложить студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Компании стали чаще звать обратно экс-сотрудников

Согласно нему, вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов и выпускников, обычно не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.

В частности, высокую зарплату могут получить соискатели с финансовым или техническим образованием и навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert, а также аналитики с опытом работы от года, специализирующееся на киберрисках и информационной безопасности.

Высокооплачиваемую работу для начинающих специалистов предлагают в сфере IT и телекома, отмечается в исследовании. Программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц, сообщает "Работа.ру". Соискателю предстоит заниматься разработкой CRM- и ERP-систем, построением хранилищ данных. Эксперты оценили динамику зарплат в России

Также, согласно исследованию, программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тысяч рублей в месяц. Соискателю нужно знать принципы объектно-ориентированного программирования, язык программирования Microsoft Visual Basic, а также владеть на базовом уровне SQL.

До 80 тысяч рублей в месяц готова платить начинающему веб-разработчику служба доставки цветов, говорится в исследовании. От соискателя требуется владение любым языком программирования от года и знание английского языка на таком уровне, чтобы читать специализированные тексты. Потенциальному сотруднику предлагают частичную удаленку и гибкий график.

Высокооплачиваемые вакансии доступны и тем студентам, которые хотят совмещать работу с учебой, отмечает "Работа.ру". Например, медицинский центр ищет администратора с графиком работы два через два и опытом работы от года, говорится в исследовании. Требования к стандартные: коммуникабельность, ответственность и трудолюбие. Отмечается, что платить такому сотруднику готовы до 105 тысяч рублей в месяц.

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