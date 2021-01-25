МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Кража Telegram-аккаунтов вызвана ростом популярности платформы, целью мошенников могут быть шантаж или требование выкупа, а орудием — зловреды, получающие удаленный доступ к устройству, заявил РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. Целью атаки могут быть контакты жертвы. Тогда мошенник от имени пользователя просит выполнить перевод денег на онлайн-кошелек.

Ранее владельцы Telegram-каналов под предлогом предложений о размещении рекламы от образовательной платформы GeekBrains стали получать вложения с вирусом, который позволяет похитить их учетные записи, написала газета "Коммерсант". В GeekBrains получили много жалоб на мошенничество от лица их компании и уже разослали агентствам и блогерам предупреждения, сказали газете в GeekBrains. НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений

"В сети действительно появляются новости о попытках угона популярных аккаунтов в Telegram. Это неудивительно, ведь аудитория платформы растет, и злоумышленники не могут обойти ее стороной", — сказал Дмитрий Галов.

"Цели у мошенников могут быть самыми разными — например, шантаж владельца или требование выкупа. Украсть аккаунт могут, например, с помощью зловредов, которые получают удаленный доступ к устройству, но это не единственный возможный сценарий", — добавил Галов.

По его словам, в связи с этим "Лаборатория Касперского" призывает пользователей и владельцев аккаунтов в Telegram придерживаться некоторых правил безопасности. В частности, компания советует включить двухфакторную аутентификацию — если злоумышленник попытается получить контроль над аккаунтом, кода верификации будет недостаточно, ему потребуется еще и пароль. Однако двухэтапная проверка входа не дает стопроцентной гарантии безопасности и сохранности данных.

Кроме того, в "Лаборатории Касперского" рекомендуют обратить внимание на раздел "Активные сеансы" в мессенджере, чтобы видеть, на каких устройствах открыт аккаунт. "Если обнаружите неизвестное или подозрительное устройство, завершите эту сессию и смените пароль, если он был установлен", — советует Галов.

Эксперты также рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, даже если их прислали знакомые, при малейших сомнениях присланные файлы или архивы лучше проверять на наличие угроз. Кроме того, необходимо установить защитное решение на тех устройствах, на которых это возможно, а также не скачивать приложения из неофициальных источников, в этом случае есть риск столкнуться с "троянцем".

"Приложение Telegram дает возможность установить код-пароль и Touch ID. В этом случае над списком чатов появится значок замка для блокировки и разблокировки приложения", — заключил эксперт "Лаборатории Касперского".

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