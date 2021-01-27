МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В нормальном варианте доступ к включению камеры и микрофона возможен только при активации непосредственно пользователя смартфона, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"К сожалению, были не единичные случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата", — отмечает специалист.

Специалист назвал способ обнаружить любой телефон без геолокации

"При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации (с помощью геоданных)", — подчеркивает Кусков.

Также могут включаться камера и микрофон. В связи с этим при ведении переговоров или в случае необходимости просто сохранения какой-либо тайны желательно полностью выключать смартфон или в крайнем случае размещать его таким образом, чтобы не было возможности что-то увидеть, проследить и услышать через микрофон.

"Следите за подсказками вашего экрана, за сообщениями о том, что включено то или иное устройство, и уделяйте этому достаточно серьезное внимание в случае выявления подобных ситуаций", — заключил он.