МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Современные цифровые технологии, сочетающие информационное моделирование зданий и управление строительными проектами, позволяют минимизировать потери и избежать лишних трат. Это дает возможность не закладывать в смету лишние риски и скрытые потери, что в совокупности может дать более 15% экономии на строительстве, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор цифровой платформы для управления строительством BIMDATA Сергей Качанов.

"BIM-технологии (технологии информационного моделирования зданий) позволяют очень точно оценить объемы строительно-монтажных работ при возведении жилья, поэтому, как минимум, исполнителю не нужно закладывать риски, связанные с увеличением объемов строительства, а это может составлять от 5 до 10% от стоимости всего строительного проекта", — отметил он.

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Можно также с максимальной точностью просчитать стоимость и сроки всех строительных работ, оценить потребность в материальных, технических и человеческих ресурсах, выстроить графики работ, поставок материалов, финансирования.

"Строительство любого объекта требует координации усилий сотен организаций и тысяч людей, включая поставщиков и производителей материалов. Представьте, на секунду, что что-то идет не по плану, например, вовремя не поставлен материал. Люди, занятые в проекте, должны или ждать, когда решится проблема, или срочно переключаться на другие задачи, что вызывает скрытые потери в виде накладных расходов", — рассуждает Качанов.

По данным Project Management Institute, размер скрытых потерь составляет от 1,4 до 29,1% от стоимости проекта, в среднем в мире этот показатель составляет 9,9%.

Таким образом, значительные ресурсы экономии находятся в области выявления и сокращения скрытых потерь, констатировал он.