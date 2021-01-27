МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о растущей популярности у телефонных мошенников для атак на клиентов банков с помощью подделки голосов. Мошенники под видом брокеров активизировались в России

"С развитием цифровых технологий и ИИ (искусственного интеллекта – ред.) растет популярность дипфейков, которые могут использоваться не только в кино", — говорится в презентации банкира, которую он продемонстрировал сенаторам, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

"В кибератаках на нас мошенники используют технологии искусственного интеллекта, так называемой технологии "дипфейк", когда могут быть смоделированы ваше изображение, ваш голос. По телефону могут говорить вашим голосом. Могут звонить с номера телефона, который принадлежит вам и говорить вашим голосом", — пояснил банкир.

Он заявил, что эта гигантская угроза, и человеку бороться с этим чрезвычайно тяжело. "И здесь на помощь должны прийти мощные системы защиты человека от подобного рода подделок, так называемых дипфейков", — отметил Греф.