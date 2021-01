МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон начал проверку в отношении 13 онлайн-бирж после того, как они приостановили торговлю с определенными волатильными акциями, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте генпрокурора. Эксперт дала совет инвесторам на фоне аномальной волатильности на рынке

Как указано в пресс-релизе, Пакстон направил 13 гражданско-правовых следственных требований биржевым онлайн-платформам в связи с "запретом на покупку определенных акций, требования более высокой маржи для торговли акциями определенных компаний и приостановкой деятельности чат-платформы".

Соответствующие документы были направлены компаниям Discord, Robinhood Financial, Robinhood Markets, Robinhood Securities, Interactive Brokers, TD Ameritrade, TD Bank, E-Trade, WeBull Financial, Public Holdings, M1 Holdings, Citadel Financial, и Apex Clearing Corporation.

"Корпорации с Уолл-Стрит не могут ограничивать публичный доступ к свободному рынку, а также не должны подвергать цензуре дискуссии вокруг него, особенно в своих интересах. Эта очевидная координация между хедж-фондами, торговыми платформами и веб-сервисами с целью устранения угроз их доминированию на рынке шокирующе беспрецедентна и неверна", — заявил Пакстон, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Помимо публичных заявлений и внутренних документов прокурор запрашивает копии всех пользовательских соглашений, правил, связанных с контролем и модерацией, и коммуникации между платформами и модераторами чатов.

В январе созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками.

В пятницу ценные бумаги Gamestop дорожали на 65%, AMC Entertainment — на 50%. Накануне акции дешевели после решения брокерской компании Robinhood ограничить для своих клиентов сделки с ними. Позднее ограничения были ослаблены. В пятницу комиссия США по ценным бумагам (SEC) заявила, что внимательно следит за ситуацией.

