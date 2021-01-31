МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В США при новой администрации не исключена блокировка мессенджера Telegram, а также исключение его из AppStore и Google Play, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Аналитик высказался о возможности удаления Telegram из Google Play

Ранее американская Коалиция за безопасный интернет (Coalition for a Safer Web) подала иски к Apple и Google в окружной суд по Северной Калифорнии. Организация потребовала удалить Telegram из AppStore и Google Play. Глава коалиции Марк Гинзберг утверждает, что Telegram способствует распространению экстремизма и антисемитизма, а также используется для рассылки угроз и координации насилия на расовой почве.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев считает, что в складывающейся сейчас в США политической обстановке Telegram "не очень удобный" игрок, так как не находится под контролем в отличие от других работающих на территории страны компаний. Он допустил, что поэтому попытки прекратить или ограничить работу мессенджера на территории США продолжатся.

Лоббирование интересов крупных технологических компаний значительно увеличится при Джо Байдене, и это значит, что они предпримут усилия, чтобы вытеснить неудобных игроков с рынка, считает эксперт. Telegram устроил массовые блокировки из-за призывов к насилию

Владелец IT-legal компании "Катков и партнеры" Павел Катков отметил, что в глазах американского избирателя Telegram становится все более "российским", а в США это синоним слова "токсичный" — поэтому стоит ожидать продолжения преследования мессенджера на территории страны.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук обратил внимание на то, что в США, учитывая, что трафик мессенджера не поддается расшифровке, обеспокоились ростом популярности Telegram среди "трампистов".

При этом многие законодатели в различных государствах уже пытались и пытаются запретить Telegram для лишения оппозиции возможности контролировать и организовывать протесты. Это, к примеру, Иран, Китай, Пакистан и Индонезия. Подобная участь ждет Telegram и в США, считает эксперт.

Президент Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков предположил, что, скорее всего, Telegram будет двигаться в сторону создания собственной инфраструктуры, то есть работы на своих серверах, и создания мобильной и десктопной версий мессенджера для браузера. Он добавил, что в случае блокировок в США руководство компании, скорее всего, предпримет те же действия, что и в России, — будет "маскировать" трафик Telegram под другие сервисы, к примеру, антивирусы.

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