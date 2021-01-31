МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чтобы определить и побороть зависимость от социальных сетей, нужно признать ее наличие, научиться учитывать время нахождения в сети и выработать у себя понимание негативных последствий соответствующего поведения. Об этом в беседе с RT рассказал клинический психолог, писатель Михаил Хорс. Психолог рассказал, как распознать обман на сайте знакомств

"В принципе, все мои клиенты после этого карантина говорят, что стали больше проводить времени в мессенджерах, сетях и в интернете в целом. Это точно есть. Как с этим бороться? Первый шаг в работе с любой зависимостью — это признание, что она есть. Пока человек не признаёт, что он зависим, работать не с чем", — сказал он.

По словам психолога, у зависимости есть четкий признак — дискомфортное состояние без объекта либо без действия.

"Если человек откладывает телефон в сторону и пытается заниматься какими-то делами, но чувствует себя неуверенно — все время хочется туда снова залезть, он отвлекается от других дел, заглядывая в мессенджер или соцсеть, и вместо того, что планировал, он сидит и крутит, крутит, крутит ленту, — это означает, что он зависим" — пояснил специалист.

Следующий шаг заключается в том, что нужно занять правильную позицию. Психолог назвал признаки болезненной зависимости от смартфона

"Уйти от позиции "я хочу туда заглянуть" к позиции "я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость". Когда человек такую позицию занимает, уже с этой тягой, с этой потребностью, которая противоречит его целям, его желаниям, проще справляться", — рассказал он.

Хорс также привел в пример приложения, показывающие, сколько времени человек проводит в той или иной программе, в телефоне в целом.

"Для чего это нужно? Есть такой подход: учет — контроль — управление. То есть без этого учета трудно осуществлять контроль, а без контроля невозможно управление. Когда мы видим каждый день, сколько времени мы в той или иной сети проводим, вот тогда мы уже с большей эффективностью можем с этим бороться", — отметил специалист.

Кроме того, он дал совет разделить лист на две части, где слева написать то, чего человек не хочет, а справа, наоборот, то, чего он хочет.

"И соответственно "чего я не хочу" — это весь ущерб, который приносит сидение в соцсетях. Если слева написано "потеря времени", то справа — "время для спорта, время для развития, для чтения, для работы, взаимоотношений". И потом левую часть нужно оторвать и выбросить, а правую часть — "мои цели, мои желания" — прямо перед глазами вешать, и тогда будет больше напоминаний о том, куда я иду, какие у меня цели, а значит, легче будет понять, что это постоянное прокручивание ленты в соцсети — это уход от своих целей", — указал психолог.

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