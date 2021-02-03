МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минцифры РФ подготовило проект поправок в закон "О связи", предусматривающих исключение из-под действия нормы о тайне связи информации о местоположении мобильных телефонов; по замыслу министерства, это поможет в поиске пропавших людей, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов. Специалист объяснил, почему чужим людям нельзя звонить с вашего телефона

"Минцифры России подготовило проект поправок в федеральный закон "О связи" в части уточнения статьи "Тайна связи" в рамках поручения президента РФ, которое он дал по итогам встречи с членами Общественной палаты — обеспечить доработку законодательства в целях оперативного поиска пропавших без вести людей, а также в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика", — сказал замминистра.

По словам Иванова, ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, и для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Специалист назвал способ обнаружить любой телефон без геолокации

"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы", — сказал замглавы Минцифры.

"Законопроект соблюдает нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения не являются персональными данными", — заверил замминистра.

Иванов уточнил, что в настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы власти, затем будет представлен на общественное обсуждение.

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