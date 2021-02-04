МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Самым очевидным способом улучшить приём мобильной сети будет сменить оператора связи или использовать телефон с двумя сим-картами для переключения между ними в зависимости от зон покрытия. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Стабильность и качество связи, скорость мобильного интернета чаще всего зависят именно от зоны покрытия, обеспечиваемой базовыми станциями мобильного оператора и нагрузкой на них, гораздо реже — маркой мобильного телефона", — отметил эксперт.

Юрист сказал, как избавиться от рекламы по телефону Мобильная связь также может ухудшаться также из-за рельефа местности, плотности застройки и по мере увеличения расстояния до базовой станции.

Что касается перегрузки базовых станций, то это довольно редкая вещь и встречается точечно, например, в местах массового скопления людей: на стадионе во время спортивного события, концерта или же в те моменты, когда "всем вдруг становится срочно нужно позвонить (поздравить родственников с Новым Годом)".

Чтобы улучшить прием мобильной сети непосредственно со своего телефона, можно подключить другого оператора — возможно, у него будет "лучше зона покрытия как раз в вашем случае". Для этого многие используют "двухсимочные" телефоны и переключаются между операторами по мере ухудшения связи у одного из них.

Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт

"В настройках существует пункт, определяющий, к сети какого стандарта смартфон подключается в автоматическом режиме. Обычно гаджет последовательно присоединяется сначала к сетям поколения 4G, потом 3G и только потом — 2G. Если вы находитесь в месте, где сигнал 4G слаб или неустойчив, телефон зацепится за эту сеть и будет усиленно пытаться принимать и передавать данные, что в итоге выльется в постоянные обрывы связи, маленькую скорость, лишние потраченные нервы, а также ускоренный расход аккумулятора", — сказал Косарев.

Чтобы этого избежать, следует попытаться установить подключение вручную: сначала — к сети 3G, а потом уже к 2G. "Связь в них обычно лучше, так как шире зона покрытия, но на высокую скорость интернета рассчитывать точно не приходится", —заключил специалист.