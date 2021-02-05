АЛМА-АТА, 5 фев — ПРАЙМ. Партнеры по ЕАЭС демонстрируют острожный подход к внедрению совместных цифровых платформ, есть попытки сохранить национальные правила, но угрозу суверенитетам несут не общие цифровые системы, а их отсутствие, и если затягивать цифровизацию и унификацию таможенного администрирования, приднтся вернуться к контрольным мерам на внутренних границах стран союза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к цифровизации на пространстве "пятерки". К сожалению, есть попытки перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы", — сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.

Он уточнил, что это очень заметно по тому, как в Евразийской экономической комиссии идут дискуссии по введению систем регистрации лекарственных препаратов, цифровых паспортов транспортных средств, систем прослеживаемости и маркировки товаров. Роуминг между странами ЕАЭС отменят к 2025 году

"Коллеги, мне кажется, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то по сути это будет равносильно восстановлению таможни на границах между нашими странами. Это то, от чего мы уходили, создавая союз. Если затягивать цифровизацию и унификацию, в том числе таможенного администрирования, других видов контроля на внешнем контуре, для всех одинакового, придется вернуться к контрольным мерам на внутренних границах", — добавил премьер РФ.

Мишустин отметил, что совместная цифровая платформа ЕАЭС должна быть нацелена на улучшение жизни людей и условий ведения бизнеса.

"Только так люди почувствуют, что интеграция действительно несет пользу. Цифровая платформа будет способствовать устранению барьеров, которые мешают формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках союза. Она должна строиться с учетом национальных интересов и с сопряжением наших информационных систем. Только так, вместе, мы сможем эффективно развивать наши экономики", — считает он.

ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЕАБР

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил усилить Центр цифровых компетенций Евразийского банка развития (ЕАБР), передав ему полномочия по реализации инициатив стран ЕАЭС в области цифровизации.

Данное предложение он высказал в пятницу в Алма-Ате, подводя итоги пленарного заседания конференции Almaty Digital Forum 2021, в котором принимали участие главы правительств стран ЕАЭС.

"Чтобы придать динамику, импульс развитию совместных цифровых проектов на территории пространства (ЕАЭС — ред.), чтобы нам обеспечить конкурентоспособность наших экономик, поднять качество жизни нашего населения, я предлагаю центр компетенций, который мы создали в Евразийском банке развития, усилить и в целом все предложения, которые от бизнеса сегодня поступали, все их передать под управление Евразийского банка развития и Центра цифровых компетенций, который мы создали совместным решением некоторое время назад", — сказал Мамин. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Премьеры стран ЕАЭС поддержали предложение главы казахстанского правительства.

"Абсолютно это поддерживаю, поскольку без центра компетенций создавать (единую цифровую — ред.) платформу будет невозможно", — сказал глава правительства России Михаил Мишустин.

В свою очередь премьер Белоруссии Роман Головченко также назвал данное предложение "очень своевременным", потому что, по его данным, ЕАБР в настоящее время как раз ведет работу по уточнению мандата банка и стратегии.