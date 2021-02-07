МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Telegram в январе стал самым загружаемым приложением в мире, количество загрузок и установок мессенджера достигло 63 миллионов. 

Мессенджер Telegram

Дуров объяснил рекордный рост числа пользователей Telegram за три дня

Это следует из рейтинга, опубликованного компанией Sensor Tower. Годом ранее Telegram был на девятой позиции в аналогичном списке.

Мессенджер обогнал приложение TikTok, которое скачали и установили 62 миллиона раз. 

Сообщается, что WhatsApp и Instagram в конце 2020 года заняли 3 и 4 места по количеству скачиваний. В январе 2021 они опустились на 5 и 6 места соответственно. 

TikTok накануне подвергся критике из-за утечки персональных данных, что сказалось на популярности приложения.

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Пользователи WhatsApp осудили новую политику конфиденциальности мессенджера. На фоне этого произошел рост рейтинга Telegram.

Сервис для проведения конференций по видеосвязи Zoom переместился с 5 позиции в декабре 2020 на седьмую в 2021.

Падение рейтинга Zoom объяснить сложно, учитывая усиление "ковидных" ограничений во многих странах. Возможно, уменьшение количества скачиваний Zoom означает, что программа уже установлена у многих пользователей.

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