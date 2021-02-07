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2021
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Telegram стал самым популярным приложением в мире
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Telegram в январе стал самым загружаемым приложением в мире, количество загрузок и установок мессенджера достигло 63 миллионов. Это следует из рейтинга, опубликованного компанией... ПРАЙМ, 07.02.2021
tiktok, telegram, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Telegram в январе стал самым загружаемым приложением в мире, количество загрузок и установок мессенджера достигло 63 миллионов. Это следует из рейтинга, опубликованного компанией Sensor Tower. Годом ранее Telegram был на девятой позиции в аналогичном списке.
Мессенджер обогнал приложение TikTok, которое скачали и установили 62 миллиона раз.
Сообщается, что WhatsApp и Instagram в конце 2020 года заняли 3 и 4 места по количеству скачиваний. В январе 2021 они опустились на 5 и 6 места соответственно.
TikTok накануне подвергся критике из-за утечки персональных данных, что сказалось на популярности приложения.
Пользователи WhatsApp осудили новую политику конфиденциальности мессенджера. На фоне этого произошел рост рейтинга Telegram.
Сервис для проведения конференций по видеосвязи Zoom переместился с 5 позиции в декабре 2020 на седьмую в 2021.
Падение рейтинга Zoom объяснить сложно, учитывая усиление "ковидных" ограничений во многих странах. Возможно, уменьшение количества скачиваний Zoom означает, что программа уже установлена у многих пользователей.
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