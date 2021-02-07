МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Корпорация Google отчиталась о технологии FLoC, позволяющей отказаться от таргетинга рекламы на основе Cookie-файлов. Утверждается, что FLoC повысит приватность сёрфинга и позволит не прибегать к сбору персональных данных пользователей. В поиске Google стали доступны тысячи украденных логинов и паролей

Суть технологии в том, что подбор рекламных объявлений по FLoC не требует доступа к данным конкретного пользователя, а объединяет людей с похожими интересами в группы. Таким образом, рекламное объявление видит группа пользователей.

Подбор рекламы по FLoC эффективнее, чем сбор "куки-файлов". Об этом говорят результаты исследований, проведенных Google.

Помимо этого, использование FLoC позволит бороться с мошенническим рекламным трафиком.

Корпорация анонсировала разработку FLoC в 2019 году. Уточняется, что тестирование запланировано на 2021, но о полномасштабном внедрении речь пока не идет. Компании нужно решить юридические вопросы.

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