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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210208/832997551.html
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях
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Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... ПРАЙМ, 08.02.2021
telegram, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбой в работе произошел около 22.22 мск. О проблемах сообщают пользователи из Германии, Украины, Белоруссии и других стран. В том числе, со сбоями столкнулись пользователи из России.
По данным портала, большинство жалоб пользователей Telegram касается проблем с подключением (82%), другие не могут отправить сообщения (17%).
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Ранее Telegram стал самым популярным приложением в мире