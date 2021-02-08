МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что сбой в работе произошел около 22.22 мск. О проблемах сообщают пользователи из Германии, Украины, Белоруссии и других стран. В том числе, со сбоями столкнулись пользователи из России. Дуров высказался о росте аудитории Telegram

По данным портала, большинство жалоб пользователей Telegram касается проблем с подключением (82%), другие не могут отправить сообщения (17%).

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

Ранее Telegram стал самым популярным приложением в мире