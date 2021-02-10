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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210210/833017123.html
Иностранные IT-компании хотят обязать иметь представительство в России
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Роскомнадзор предлагает законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер. Он... ПРАЙМ, 10.02.2021
роскомнадзор, новости, технологии, экономика, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор предлагает законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.
Он отметил, что на сегодня в России фактически нет представительств иностранных интернет-площадок, которые отвечали бы на запросы Роскомнадзора.
"Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции – как правило, в США, Великобританию. Соответственно, и рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств. Иногда даже просто руководствуясь внутренними убеждениями, своими правилами работы площадки", — сказал Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
"Поэтому первое предложение – подумать над созданием какого-то регулирования, которое позволило бы создать полноценные представительства", — сказал замглавы Роскомнадзора.
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