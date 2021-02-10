МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор предлагает законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.

Он отметил, что на сегодня в России фактически нет представительств иностранных интернет-площадок, которые отвечали бы на запросы Роскомнадзора. Соцсети оштрафуют за несвоевременное удаление призывов выходить на акции

"Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции – как правило, в США, Великобританию. Соответственно, и рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств. Иногда даже просто руководствуясь внутренними убеждениями, своими правилами работы площадки", — сказал Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Поэтому первое предложение – подумать над созданием какого-то регулирования, которое позволило бы создать полноценные представительства", — сказал замглавы Роскомнадзора.

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