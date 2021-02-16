МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Страхи по поводу того, что сотовые вышки из-за своего электромагнитного излучения могут причинить вред тем, кто живет поблизости, напрасны, заявил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в интервью радио Sputnik. Эксперт объяснил, почему нельзя просить позвонить с чужого телефона

Он подчеркнул, что государство строго контролирует уровень излучения вокруг вышек связи.

"Есть измерения излучения, которые делаются до того, как кто-то захочет поставить что-то рядом с вашим домом. Эти измерения представляются в надзорные органы. Там указано, насколько далеко и насколько сильно распространяется излучение. Не нужно думать, что просто захотели и поставили вышку, в связи это невозможно. Каждый шаг надо согласовывать, и не с одной структурой. Отрасль связи, как и оборонка, жестко контролируется государством, поэтому никакой самодеятельности быть не может", – пояснил эксперт.

По его словам, кухонная микроволновка может быть даже опаснее вышки мобильной связи, так что беспокоиться из-за такого соседства и подыскивать себе новое жилье не стоит.

"Я даже из своего окна вижу эту башню, и меня это не волнует. От микроволновки излучения больше, чем от дальней башни", – сказал Букштейн.

Вышка связи безопасна не только для жителей домов, расположенных на некотором расстоянии от нее, но и для человека, стоящего прямо под ней, считает эксперт.

"Граждане могут спать спокойно и ходить по улицам спокойно. Источники сигналов достаточно высоко над землей, а еще они не настолько мощные, чтобы у человека под этой башней "закипел мозг". Это байки досужих людей", – сказал Букштейн.

Он заверил, что и массовое распространение стандарта связи следующего поколения (5G) будет для россиян безопасно.

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