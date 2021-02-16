МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Сотовые операторы заинтересованы во внедрении кошельков для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы нацвалюты, сообщили "Известиям" сообщили представители "Билайна" и "Мегафона". Эксперт рассказал, кому будут доступны данные о местоположении телефона

"Нас интересуют такие аспекты использования цифрового рубля, как ведение кошельков на смарт-устройствах, которое не предусмотрено в текущей версии концепции, а также возможность совершения платежных операций P2P без участия финансовых посредников, в том числе в офлайн-режиме. И другие аспекты, связанные с созданием дополнительных сервисов со стороны операторов, а не просто обеспечение связи клиента с ЦБ или финансовыми посредниками", — отметил представитель "Билайна".

Как подчеркнул представитель "Мегафона", привязка кошелька к абонентскому номеру даст возможность более гибкого управления цифровой валютой. Так, с помощью смартфона можно будет хранить средства, переводить и расплачиваться ими. Собеседник издания добавил, что благодаря массовости услуг связи операторы смогут обеспечить быстрый запуск и распространение цифрового рубля.

В крупнейших банках пояснили, что хранение цифровых рублей в мобильных телефонах или смарт-часах — удобный для пользователя вариант, однако проведение расчетов безопаснее и эффективнее оставить за кредитными организациями.

Директор по развитию информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин считает, что чем больше будет устройств, где можно открывать цифровые кошельки, тем важнее будет централизация функции управления этими кошельками и счетами, а также безопасность взаимодействия с ними.

В банке "Зенит" отметили, что для минимизации рисков необходимо на законодательном уровне проработать привязку номера телефона к профилю гражданина в ЕБС и ЕСИА, по аналогии с персонализированной картой клиента.

Читайте также:

Эксперт объяснил снижение скорости интернета в крупных городах