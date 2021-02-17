СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 17 фев — ПРАЙМ. Приграничные российские территории на расстоянии 300 километров от других государств пока не смогут размещать сети 5G из-за того, что сопредельные страны не дали согласие на использование выделенных для развития этой технологии радиочастот, сообщил журналистам в среду президент "Ростелекома", глава комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский.

Он пояснил, что в качестве основного при создании сети пятого поколения в России пока определён частотный диапазон 4,7-4,9 ГГц. Согласовано ходатайство операторов связи о создании предприятия по 5G

В соответствии с нормами международного союза электросвязи (основное международное учреждение ООН, которое выступает как центр регулирования, выпускает нормативные документы, устанавливает стандарты), для развёртывания инфраструктуры, использующей частоты этого диапазона на расстоянии менее 300 километров от других государств, требуется их согласие.

Это связано с тем, что этот частотный диапазон используется в системах обнаружения "свой-чужой", в том числе, самолетами НАТО.

"Этот риск был известен. Был получен отказ от целого ряда государств, поэтому пока ситуация выглядит таким образом, что вся территория России на расстоянии 300 километров от границ остаётся без возможности развёртывания там сетей пятого поколения. Это серьезный вызов, думаю, это будет обсуждаться на самом высоком уровне. Тем не менее работа идёт, есть позиция крупнейших российских компаний, которые буквально на прошлой неделе рассмотрели вопросы внедрения технологий, использующих мобильную связь пятого поколения", — сказал Осеевский.

Он отметил, что большинство крупнейших российских компаний подтвердили заинтересованность максимально быстро внедрять такие технологии.

"Речь идёт о создании безлюдных машиностроительных предприятий, такие заводы уже есть. Это горнодобывающие предприятия, где самосвалы и экскаваторы работают без людей, это безлюдные порты. Сети пятого поколения — это больше про индустриальное внедрение, чем дополнительные возможности для людей. И потребление трафика со стороны физических пользователей тоже растет — это видеостриминг, облачные игры", — добавил Осеевский.

По его словам, готовность объединиться для решения совместных задач по внедрению в России технологии 5G подтвердили три оператора — "Ростелеком", "Мегафон" и "Вымпелком".

Осеевский сообщил, что проинформировал руководство ФАС о том, что компании-операторы в ближайшее время намерены обратиться за соответствующим согласованием.

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