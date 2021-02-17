МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Активными пользователями новой соцсети Clubhouse в России стали уже 400 тысяч человек, рассказали РИА Новости в компании oneFactor, аналитики которой проанализировали динамику пользования Clubhouse. Эксперт рассказал о фатальных ошибках, которые мы делаем в соцсетях

В компании уточнили, что расчеты сделаны на основе агрегированных данных мобильных операторов, интернет-компаний и банков, подключенных к ML-платформе oneFactor.

"По данным oneFactor, к настоящему моменту в России насчитывается уже 400 тысяч активных пользователей Clubhouse, из них женщины составляют около 55%. Больше половины пользователей (63%) составляют молодые люди в возрасте до 35 лет", — рассказали в oneFactor.

Как выяснили аналитики, больше всего активных пользователей новой соцсети зафиксировано в Москве – порядка 140 тысяч, в Московской области их почти в 2 раза меньше. На третьем месте — Санкт-Петербург – около 40 тысяч пользователей.

В Свердловская области зарегистрировано 11,2 тысячи активных пользователей Clubhouse, в Краснодарском крае – 11 тысяч, Челябинской области – 8 тысяч, Ленобласти – 7 тысяч, Татарстане – 6,7 тысячи, Ростовской области – 5,4 тысячи.

В Нижегородской области насчитывается 5,2 тысячи активных пользователей новой соцсети, в Новосибирской области – 5 тысяч, Пермском крае – 4 тысячи.

В компании также рассказали, что среди россиян, активно использующих новую соцсеть, самым популярным приложением является Instagram: более 90% пользователей Сlubhouse используют Instagram, в то время как проникновение Instagram среди населения РФ составляет около 40%.

Более 50% пользователей Сlubhouse пользуются услугами "Тинькофф банка", в то время как в целом по РФ активными пользователями банка является 11% населения. Порядка 40% пользователей Сlubhouse пользуются сервисом доставки "Яндекс.Еда", при этом в целом по России проникновение этого сервиса составляет менее 10%.

Аналитики oneFactor также выяснили, что средний доход россиян, активно использующих Clubhouse, составляет порядка 120 тысяч рублей в месяц, в то время как средняя зарплата в РФ — 49 тысяч рублей.

"Мы наблюдаем взрывной рост вовлеченности россиян в использовании Clubhouse. Приглашения в Clubhouse активно распространяются во всех мессенджерах и социальных сетях, что увеличивает базу пользователей. Если еще в январе число регистраций в Clubhouse не превышало и 1 тысячи человек в день, то сегодня количество регистраций растет экспоненциально и составляет уже 150 тысяч ежедневно.

Clubhouse проходит стадию начала роста, поэтому спад регистраций мы увидим еще нескоро", — прокомментировал директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводский.

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