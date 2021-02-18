МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Многие пользователи замечают, что на продаваемых смартфонах из Китая присутствует непонятный черный датчик, которого нет на современных смартфонах Apple и Samsung. Это датчик инфракрасного излучения (ИК). Подобные есть на пультах управления бытовой техникой, например, в телевизионном пульте, рассказал агентству "Прайм" директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин. Эксперт напомнил, кто и как следит за вами через смартфон

"Плюсом" технологии общения устройств через ИК-датчик, а не через систему Bluetooth, является возможность быстрого подключения устройств напрямую без использования систем взаимной регистрации, которая всегда возникает при использовании Bluetooth.

"Однако такое подключение не всегда безопасно с точки зрения сохранения конфиденциальности данных, поскольку простота подключения может быть причиной несанкционированного доступа к смартфону в зависимости от его настроек безопасности", — указывает эксперт.

Наличие такого датчика позволяет использовать ваш смартфон в качестве пульта управления телевизором, освещением в комнате и т.д.

Дополнительный пульт для телевизора, в котором постоянно нужно менять батарейки, было бы удобно заменить смартфоном, который сейчас у каждого под рукой. "Вы можете спросить, а почему такого порта нет у флагманских смартфонов известных производителей. Ответ простой – наличие такого датчика не является пользовательским стандартом для смартфонов, поэтому в условиях жесточайшей конкуренции производители вынуждены экономить на всех дополнительных устройствах", — отмечает Шамин. Специалист научил, как получить архив всех ваших действий на смартфоне

"Таким образом, ИК-порт может быть вполне удобным, но, откровенно говоря, не за этой технологией будущее. В ближайшее время мы все чаше будем сталкиваться с интернетом вещей, которые должны составить "умный дом". Соответственно, управление таким домом будет уже с использованием глобальной сети интернет, для которой ИК-порты будут не нужны", — резюмирует эксперт.