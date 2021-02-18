МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Первые коммерческие заказчики обратились в Центр Хруничева, чтобы обсудить возможность проведения пусков на ракете "Ангара", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко. Разработчик "Сармата" запатентовал ракеты для полетов на Луну и Марс

"Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска (14 декабря 2020 года – ред.) на нас вышло несколько заказчиков, которые готовы с нами работать", — сказал он.

Варочко не уточнил, что это за заказчики.

В свою очередь генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов сообщил, что речь идет о заказах на легкую версию ракеты "Ангара-1.2". "Мы запустили тяжелую "Ангару", и к нам сразу же пришли заказывать легкую", — отметил он.

На сегодняшний день помимо ракет для летных испытаний ракетного комплекса "Ангара" заказано производство четырех тяжелых ракет для Минобороны, трех тяжелых ракет для первого пуска с космодрома Восточный по линии "Роскосмоса". Одна ракета легкого класса "Ангара-1.2" заказана южнокорейским коммерческим заказчиком в 2016 году.

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