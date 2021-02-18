МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple ищет персонал для разработок в области 6G-связи, сообщило агентство Блумберг. Apple вернула себе первое место в мире по продажам смартфонов

"Компания на этой неделе опубликовала объявления по поиску инженеров-исследователей беспроводных систем для сетей текущего и нового поколения", — пишет агентство.

В вакансиях компания указывает должности в офисах Apple в Кремниевой долине и Сан-Диего, где компания занимается разработкой беспроводных технологий и чипов, сообщает агентство. Уточняется, что в объявлении о вакансии компания упоминает в том числе разработки в сфере 6G.

Замглавы Минцифры РФ (ранее – Минкомсвязи) Олег Иванов в сентябре 2019 года заявлял, что России нужно начать задумываться о разработке технологии связи шестого поколения, не дожидаясь внедрения 5G, чтобы занять достойное место среди технологических лидеров.

Он отмечал, что в технологической повестке от 3G к 4G и далее к 5G произошел "некий перехват" этих технологий в страновом формате: 3G развивалось в Европе технологически, 4G развивалось, в основном, в компаниях из США, в 5G технологическое лидерство захватили компании из Китая. Замминистра заявлял, что России, необходимо занять достойное место среди технологических лидеров.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. В октябре 2020 года компания представила смартфоны iPhone с поддержкой мобильной сети 5G.

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