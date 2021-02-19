МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Случаи мошенничества через интернет, связанные с коронавирусной инфекцией, распространились и на поддельные справки о наличии антител к COVID-19, говорится в сообщении Роскачества.

"Новое мошенничество, обнаруженное специалистами Центра цифровой экспертизы, касается фишинговых онлайн-магазинов, якобы продающих тесты на антитела к COVID-19 и другие медицинские товары, а также попутно и электронику", — говорится в сообщении Роскачества.

Страницы фейковых онлайн-магазинов предлагают приобрести тесты на антитела и выглядят как настоящие, но при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника, которого невозможно вычислить из-за того, что на сайте указываются адреса и реквизиты несуществующих фирм. В ожидании обвала. Почему Россия поддерживает экономику США

"Главный стоп-фактор – перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек. Если интернет-магазин предлагает такой вариант оплаты, лучше ничего на нем не покупать и найти другой сайт", — предупреждает Роскачество.

Эксперты советуют быть внимательными: должны насторожить скидки, сомнительное доменное имя с подменой схожих букв, предложение перейти на сайт по ссылке из электронного письма, а также большое количество похожих по содержанию положительных отзывов о магазине.