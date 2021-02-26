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Telegram заявил о многомиллионных долгах
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Руководство мессенджера Telegram собирается занять миллиард долларов, большая часть средств пойдет на покрытие срочных долгов. Об этом сообщил Vtimes, ссылаясь на отчетность... ПРАЙМ, 26.02.2021
telegram, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Руководство мессенджера Telegram собирается занять миллиард долларов, большая часть средств пойдет на покрытие срочных долгов. Об этом сообщил Vtimes, ссылаясь на отчетность компании.
Утверждается, что активы мессенджера не покрывают обязательства. Telegram должен вернуть инвесторам более $600 млн. Чтобы вернуть долг, руководство предложило "избранным инвесторам" вложить миллиард долларов в облигации Telegram.
Чтобы вернуть долги, накопленные за пять лет, мессенджер намерен представить проекты по монетизации своего продукта.
Размер долгов Telegram по кредитам на середину прошлого года составлял $625,7 миллионов. Срок погашения — 30 апреля этого года. На покрытие предположительно пойдут средства от выпуска облигаций. Указывается, что из привлекаемого миллиарда на погашение задолженностей уйдет $684 миллиона.
Сообщается, что 2018 и 2019 годы Telegram закончил со значительными убытками в $172 и $150 миллионов. В 2020 ситуация не поменялась в значительной степени. Сохранился дефицит в размере $172 миллиона.
По словам аудиторов, при таких финансовых показателях будущее мессенджера вызывает сомнения.
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