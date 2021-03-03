МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Подавляющее большинство россиян считает, что рассказывать о своих планах и поездках не стоит в целом, а особенно в соцсетях, также как и не стоит сообщать о своем благополучии и доходах, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Матвиенко хочет заставить IT-гигантов выполнять законы России

"80% респондентов полагают, что ни в коем случае не стоит распространяться о собственных передвижениях и распорядке дня, особенно в социальных сетях, а также делиться геопозицией", — говорится в отчете по итогам собеседования более 1,3 тысячи человек в феврале.

Вторым по популярности при множественном выборе был ответ, что не стоит распространяться о зарплате и доходах (77%), на третьем месте (69%) – информация о владении предметами роскоши (дорогие украшения, антиквариат и другое). 49% опрошенных также предпочитают не рассказывать о своем автомобиле, 43% готовы держать в тайне даже марки одежды и аксессуаров.

Помимо этого, треть (35%) опрошенных россиян считают, что публично демонстрируя предметы материального благополучия, их владельцы могут спровоцировать кражу, нападение или другие противоправные действия в свой адрес. 59% в этом не уверены, но считают, что в отношении любого вида собственности нужно проявлять бдительность, независимо от того, насколько часто об этом рассказываешь. И лишь 6% опрошенных полагают, что между хвастовством и вероятностью совершения противоправных действий в адрес хвастуна нет никакой связи.

"Тем не менее, согласно полученным данным, провести прямую связь между тем, насколько часто и активно собственники тех или иных благ рассказывают о своем богатстве и вероятностью совершения противоправных действий в их адрес, вряд ли получится. Впрочем, 17% опрошенных смогли припомнить случаи кражи, которым предшествовал эмоциональный рассказ друзьям или знакомым о своих приобретениях или достижениях. Еще 8% упомянули случаи, относящиеся к школьной жизни. Большинство же — 75%, ни с чем подобным не сталкивались", — уточняют аналитики. С 1 марта убрать личные данные из интернета станет значительно проще

Давая оценку хвастовству, 48% посчитали это пороком, а 28% респондентов, напротив, убеждены, что своими успехами и достижениями необходимо делиться, так как это не только вызывает уважение, но и помогает социальному росту. Оставшиеся 24% не видят ничего плохого в том, чтобы поделиться успехами, однако отмечают, что такое поведение действительно может быть опасным.

В ходе опроса выяснилось, что россияне также настороженно относятся к распространению информации о себе в соцсетях. Так, 73% опрошенных рассказали, что стараются вообще не хвастаться в интернете. 26% респондентов делятся в блогосфере и социальных сетях лишь достижениями, не связанными с материальным благополучием. И лишь 1% участников не скрывает от своих подписчиков вообще ничего.

33% россиян в целом негативно относятся к активной социальной жизни в интернете и считают, что это может привести к печальным последствиям, приводя примеры опасных мошенников, вышедших из "сети". 57% респондентов допускают, что любая активность, будь она офлайн или онлайн, может привлечь к себе ненужное внимание. 10% же считают, что можно делиться практически всем, если верно определить настройки приватности в своем профиле.

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