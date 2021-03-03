МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter начал тестирование собственного сервиса аудиочатов Spaces (аналог Clubhouse) для пользователей устройств на ОС Android, следует из информации в официальном аккаунте компании. Xiaomi запустит аналог Clubhouse для Android и iOS

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего.

Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года.

Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

Пользователи Android-смартфонов смогут подключаться к разговорам внутри сервиса. Функции создания и модерации собственных комнат пока отсутствуют, но в компании заверили, что ведут работу над этим.

Чтобы подключиться к разговору, нужно подключиться к экспериментальной группе Twitter. зарегистрироваться для доступа к тестовой программе, после чего скачать ее. Для всех желающих функция заработает в ближайшее время.

Ранее российский разработчик Григорий Клюшников создал версию приложения Clubhouse с открытым кодом для ОС Android и опубликовал ее на крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub. В приложении работают основные функции.

Можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Функции создания и модерации комнат, а также уведомления пока отсутствуют.

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